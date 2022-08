Nuovo appuntamento con la stampa per Massimiliano Allegri, che nel pomeriggio di oggi è tornato a incontrare i giornalisti per il consueto punto pre partita, in questo caso alla vigilia della sfida tra Juve e Spezia. Tanti i temi affrontati dal tecnico livornese, dalle possibili scelte di formazione al prossimo futuro di Nicolò Fagioli, dall'ormai imminente ritorno sul campo di Angel Di Maria al rimpianto per i quattro punti persi nei due pareggi contro Sampdoria e Roma.



Rivivi la conferenza stampa nella sintesi-video in tre minuti gentilmente concessa dalla Juventus.