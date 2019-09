Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa a partire dalle 14.30 in vista della sfida di domani contro la Spal, in programma alle ore 15 all'Allianz Stadium.



Seguite la conferenza stampa di Sarri verso Juventus-Spal LIVE su ilBiancoNero.com



TERZINI - "Difesa a tre? No, per me è difficilmente proponibile, se non per gestire qualche spezzone di partita. Il rischio di finire a cinque bassi è troppo elevato. Non mi toglie una fascia dal campo, qualcuno deve giocarci comunque. Ieri abbiamo provato una soluzione, oggi un'altra, poi vedremo".



EMRE CAN - "Titolare? Non lo so, è uscito provato dalla scelta per la lista Champions, è una scelta che abbiamo dovuto fare. Resta un'ottima scelta, lo vediamo in allenamento".



FASCIA SINISTRA - "I nostri centrali sono tutti destri, questo è un problema perché crei due difficoltà a loro se giocano fuori ruolo. Vediamo un po' fra coloro che sono di piede sinistro chi si può adattare meglio".



MANDZUKIC E RUGANI - "Rugani può diventare importante, avrà le sue opportunità, sta a lui sfruttarle nella maniera giusta. Mandzukic in questo momento è d'accordo con la società di restare in disparte, poi vedremo quando chiuderanno tutti i mercati".



RAMSEY - "Spero abbia tre partite di fila nelle gambe. Finora ha fatto spezzoni, non tutti i 90 minuti. La grande fatica si accumula negli ultimi minuti, stiamo provando a preservarlo. Potrebbe anche giocare in questo modo". BARZAGLI - "Con lui ho parlato a fine giugno, aveva degli impegni, mi aveva chiesto tempo. A settembre ci ha dato l'ok, siamo felicissimi che entri a far parte del nostro staff. Il primo incarico sarà quello di curare la fase difensiva individuale di certi giocatori, come per esempio Cuadrado. Da terzino in certi movimenti e posture può crescere molto".



RONALDO - "Domani sarà una partita difficile, si sta uscendo dal tema della conferenza stampa. Mi piacerebbe parlare della Spal. Ronaldo come tutti i fuoriclasse può giocare con tutti i giocatori. Higuain è di grande tecnica, Dybala è sopraffino, Ronaldo può giocare con chiunque, a coppia, ma anche tutti e tre".



COPERTA CORTA - "Non lo so, secondo me abbiamo anche altri giocatori che possano giocare sulla trequarti oltre a Ramsey, tra cui Dybala e Bernardeschi".



RABIOT - "Mai detto che non ero contento di Rabiot, mi accontento per ora, ma può fare molto di più. Bisogna avere pazienza. Tecnicamente è molto forte, è da accompagnare e abituare al nostro calcio. In Francia le partite sono un po' più leggere, soprattutto se giochi nel PSG".



SPAL - "Partita difficile materialmente. Le partite bisogna aggredirle e non subirle. Tanto vanno giocate lo stesso. Te lo dico per esperienza, la Spal è una squadra tosta, con il Napoli abbiamo sofferto fino alla fine due anni fa".



VERONA E BRESCIA - "Problemi te li aspetti sempre, quando vai sotto nei primi 20 minuti poi in modo particolare. Non è semplice per nessuno rimontare i risultati, possiamo fare qualcosa di più. Bisogna evitare di andare sotto nel punteggio".