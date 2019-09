Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Juventus, in programma alle ore 15 all'Allianz Stadium. Due assenti tra i titolari dei ferraresi: out Federico Di Francesco, infortunatosi dopo il gol segnato contro il Lecce, e Jasmin Kurtic, come annunciato dallo stesso Semplici in conferenza stampa. Ecco la lista completa:



PORTIERI- Berisha, Letica, Thiam.

DIFENSORI- Cannistrà, Cionek, Felipe, Igor, Tomovic, Vicari.

CENTROCAMPISTI- Missiroli, Murgia, Reca, Sala, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Zanchetta.

ATTACCANTI- Floccari, Jankovic, Moncini, Paloschi, Petagna.