Maurizioper la partita di domani contro la Spal. Fuori, tornato in Brasile per un grave lutto famigliare, e al suo posto dall'Under 23 arriva la chiamata per il talento Pietro. Ancora out Mario, come anticipato dallo stesso Sarri in conferenza stampa, ma anche gli infortunati Danilo, De Sciglio, Douglas Costa e i lungodegenti Chiellini, Perin e Pjaca. Ecco la lista completa:1 Szczesny, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Higuain, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 34 Beruatto, 77 Buffon