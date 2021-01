Dopo la vittoria in Supercoppa e il successo contro il Bologna, la Juventus vuole proseguire il buon periodo a partire da domani sera, contro la Spal, contro cui si giocherà l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà una tra Inter e Milan. Andrea pirlo parlerà alle 17 e sarà visibile su Juventus TV, con diretta testuale su IlBianconero.com. Testa a domani sera, per continuare l’avventura in Coppa Italia, prima di tuffarsi in un tour de force di partite che condurrà alla sfida di Champions League contro il Porto.