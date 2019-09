La Spal dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti e in forma nella già proibitiva trasferta di domani alle ore 15 all'Allianz Stadium in casa della Juventus. Come annunciato dal tecnico Leonardo Semplici in conferenza stampa, infatti, non ci sarà Jasmin Kurtic: "Domani non ci sarà Kurtic. Ha subito un trauma contusivo nei giorni scorsi. Ha preso una botta al ginocchio e gli si è gonfiato. Da martedì, se tutto va bene, potrà recuperare".