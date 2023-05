Conto alla rovescia per una delle partite più importanti della stagione. La Juve giovedì all'Allianz Stadium avrà il compito di mettere in discesa la qualificazione alla finale di Europa League. Per farlo, Massimiliano Allegri cambierà nuovamente rispetto all'ultima formazione, anche se le novità saranno meno di quanto ci abbia abituato nell'ultimo periodo.Sicuramente ci sarà il rientro in difesa dBallottaggio aperto tra Alex Sandro e Gatti, con l'italiano che dopo due panchine consecutive può tornare titolare. Fu lui a decidere la qualificazione contro lo Sporting Lisbona grazie al gol nella partita di andata.Il grande dubbio però è quello legato a chi schierare in attacco, o meglio,in panchina in una notte europea di questa importanza. Rischia quindi di dover stare nuovamente fuori Chiesa, anche se nelle ultime due partite di Europa League, Allegri ha puntato sul tridente, con risultati però non del tutto convincenti. La scelta di far rifiatare Kostic con l'Atalanta può essere un altro fattore che spinge verso l'esclusione di Federico.