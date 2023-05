Il Siviglia non ha giocato nel week end ed ha avuto modo quindi già di iniziare a preparare la sfida alla Juve in Europa League. Mendilibar, il tecnico del club spagnolo, ha dovuto fare a meno di tanti giocatori nell'ultima partita. Tra questi, Fernando e Lamela, che però dovrebbero recuperare per giovedì. Più incerta invece la situazione che riguarda l'ex Milan, Suso, che potrebbe non essere a disposizione.