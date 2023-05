Giovedi la Juventus si giocherà gran parte della stagione nella prima delle due gare contro il Siviglia, valide per ottenere l'accesso alla finale di Budapest. Ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione schierata da Mendilibar per affrontare i bianconeri.SIVIGLIA (4-2-3-1) - Bounou; Navas, Badé, Marcão, Acuña; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitić, Lamela; En-Nesyri. All.: Mendilibar.