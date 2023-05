Archiviata con una vittoria la sfida di campionato contro l'Atalanta, latornerà in campo giovedì sera all'Allianz Stadium per il primo atto della semifinale dicontro il. Svelato, intanto, il programma della. I bianconeri saranno al lavoro al JTC a partire dalle 11.45, con i primi quindici minuti aperti ai media, prima della conferenza di Massimilianoaccompagnato da un giocatore, in programma alle 14.15 presso la sala stampa dello Stadium. Per quanto riguarda gli spagnoli, l'appuntamento di Josè Luiscon i giornalisti è fissato alle 18.30, con allenamento alle 19.00 sempre presso la "casa" della Juve, con primo quarto d’ora aperto ai media.