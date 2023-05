Tra poco più di una settimana ci sarà la gara di andata tra Juventus e Siviglia, valido per un posto in finale di Europa League. Gli spagnoli avranno però un vantaggio; infatti potranno riposare tre giorni in più della Juve, avendo da qui all'11 maggio solo la sfida contro l'Espanyol domani. La Juve invece, oltre al match di quest'oggi con il Lecce, sarà impegnata domenica sul campo dell'Atalanta.