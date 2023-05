La settimana che è appena cominciata sarà una delle più importanti per tutta la stagione della Juve, che giovedì sera ospiterà il Sivgilia allo Stadium per affrontare la gara di andata delle semifinali di Europa League. L'ultima volta che le due squadre si incontrarono fu ai gironi di Champions nel 2016, con Madama che si impose fuori casa per 1-3, grazie alle reti messe a segno da Bonucci, Marchisio e Mandzukic.