Cresce l'attesa per la partita di stasera tra Juventus e Siviglia, in programma all'Allianz Stadium alle 21. Si prevede uno stadio che sarà tutto esaurito e non mancheranno anche i tifosi spagnoli, che saranno circa 2000 questa sera.Alcuni di loro si stanno già preparando per la super sfida e sono da questa mattina per le vie della città piemontese. Di seguito il video dei supporters spagnoli.