Giornata di vigilia per i bianconeri che, in attesa delle parole di Allegri alle 13.30, si preparano sul campo. Nn ci saranno Federico Bernardeschi e Moise Kean, infortunati, ma Massimiliano Allegri potrà contare su tutti i rientri e avrà la possibilità di fare anche un po' di turnover. Ritrovato Paulo Dybala, potrà riabbracciare anche Adrien Rabiot, ritornato ad allenarsi con la squadra.Nel turno infrasettimanale spazio a chi non ha giocato contro l'Inter, a partire da Matthijs de Ligt. Probabilmente prenderà il posto di Giorgio Chiellini, al fianco di Leonardo Bonucci, mentre sulle fasce dovrebbero agire Danilo e Mattia De Sciglio. A metà rientrerà dal primo minuto Rodrigo Bentancur con Manuel Locatelli, c'è il dubbio Rabiot, rientrante dal Covid, possibile una chance per Arthur. Titolarissimi dovrebbero essere Federico Chiesa e Paulo Dybala. Con loro potrebbe esserci, stando a quanto racconta Sky Sport,