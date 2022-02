Resta in dubbio la presenza di Rogerio tra le file del Sassuolo per la sfida di giovedì sera contro la Juve, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Come riportato da Sassuolonews, il terzino sinistro è al lavoro per tentare di recuperare da un fastidio alla caviglia e potrebbe tornare a disposizione di Dionisi nei prossimi giorni, in tempo per la trasferta all'Allianz Stadium. Per lui si tratterebbe di una partita da ex: prima di approdare in neroverde, Rogerio ha infatti militato nella Primavera della Juve.