Ultimi "preparativi" per il Sassuolo, che domani sera affronterà la Juve all'Allianz Stadium per i quarti di finale di Coppa Italia. Nelle scorse ore i neroverdi hanno svolto un'ultima seduta di allenamento, in attesa di partire in direzione Torino. Ecco la nota ufficiale del club emiliano: "Il Sassuolo Calcio ha sostenuto oggi pomeriggio presso il Mapei Football Center la seduta di rifinitura in vista del match di domani contro la Juventus in Coppa Italia. La squadra partirà alla volta di Torino domani mattina, a seguire sarà diramata la lista dei convocati neroverdi per la sfida dell'Allianz Stadium".