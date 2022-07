Molto probabilmente Paulnon potrà giocare la prima partita di campionato, quella del 15 agosto contro il. La lesione al menisco, infatti, potrebbe costringerlo ai box per un paio di mesi, facendo slittare la data del suo secondo esordio con la maglia della. E Massimiliano, in attesa di eventuali sviluppi sul mercato, dovrà trovare una soluzione alla sua assenza fin da ora. Senza dimenticare che per la prima giornata di Serie A il tecnico livornese non potrà fare affidamento nemmeno su Adrien, che dovrà scontare un turno di squalifica per l'ammonizione rimediata da diffidato nel suo ultimo match, quello contro la Fiorentina. Stessa situazione per Moise, che non sarà a disposizione prima della seconda gara ufficiale della stagione.