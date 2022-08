Sarà ancora Domenicouno dei principali pericoli da cui dovrà guardarsi lanella sfida di lunedì all'Allianz Stadium. Lo sottolinea anche il sito ufficiale bianconero, nel consueto focus sull'avversario di giornata: "Punto di riferimento da tantissimi anni dell'attacco del, è l'uomo più pericoloso in avanti: nella scorsa Serie A ha messo a segno 15 reti, senza dimenticare il grande numero di assist forniti per i compagni di squadra. La punta calabrese, nelle 9 stagioni disputate fino ad ora nel massimo campionato italiano, per ben 5 volte ha raggiunto la doppia cifra. Il suo primato risale ala stagione 2020/2021, quando mise a segno 17 gol".