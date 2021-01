Nel 2021 Andrea Pirlo ha ricominciato a parlare in conferenza stampa alla vigilia delle partire, anziché rilasciare le sue dichiarazioni a JTV. Domani sera la Juventus riceverà all'Allianz Stadium il Sassuolo per la 17^ giornata di Serie A. Una partita importantissima per continuare l'assalto alla vetta della classifica e dare continuità alle vittorie contro l'Udinese e la capolista Milan, sconfitta proprio nell'ultimo turno mercoledì sera. Una gara, quella contro i neroverdi, ricchi di temi da affrontare con l'allenatore bianconero.

Pirlo parlerà oggi alle 14.30 e potrete seguire la diretta testuale qui su Ilbianconero.com