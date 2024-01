La Juve ha archiviato la pratica Coppa Italia nel migliore dei modi, annientando il Frosinone di Di Francesco allo Stadium per 4-0. Ora le attenzioni sono tutte rivolte al match di martedi sera contro il Sassuolo, dove sarà imperativo fare bottino pieno per continuare a tenere il passo dell'Inter, soprattutto in vista di quello che sarà lo scontro diretto in programma il 4 febbraio a San Siro. In attesa di conoscere quelli che saranno i convocati dei due allenatori, ecco di seguito quello che potrebbe essere l'11 scelto da Dionisi per affrontare Allegri.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.