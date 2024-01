Dopodomani la Juve sfiderà il Sassuolo in quello che sarà l'ultimo posticipo del primo turno del girone di ritorno del campionato italiano, con i bianconeri che hanno l'imperativo di vincere se vogliono mantenere il passo dell'Inter. Bisogna ancora capire chi saranno gli uomini a disposizione di Allegri, soprattutto in virtù delle assenze che ci sono state nell'uscita precedente contro la Salernitana. Pochi dubbi, invece, per Dionisi, che dovrebbe schierarsi con la seguente formazione per tentare di fermare la Juve di Allegri.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.