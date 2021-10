"Allenamento pomeridiano quest’oggi per il Sassuolo Calcio al Mapei Football Center: i neroverdi hanno svolto riscaldamento, torello, esercitazioni tattiche, sviluppo manovra e partitella su campo ridotto. Lavoro differenziato per Jeremie Boga.Fermo Filip Djuricic, per il quale gli accertamenti effettuati dopo la partita contro il Venezia hanno evidenziato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Ulteriori valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni.Domani mattina la squadra sosterrà la seduta di rifinitura. Alle ore 13.15, presso la sala stampa del Mapei Football Center, è in programma la conferenza prepartita di mister Alessio Dionisi."