Dal sito ufficiale della Juventus:



"Il calendario bianconero non si ferma e la squadra prosegue dunque la preparazione, in una settimana importante, nella quale la Juve affronterà prima i quarti di finale di Coppa Italia, giovedì alle 21 all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, e poi l’Atalanta, domenica sera, in trasferta.



Stamattina la squadra si è ritrovata al Training Center per una sessione che, dopo la fase atletica, li ha visti impegnati nel lavoro col pallone focalizzato sul possesso, la gestione degli spazi e la circolazione della palla, per concludere con un’esercitazione sulle conclusioni da cross.



Domani allenamento al mattino e a seguire conferenza di Mister Allegri: diretta alle 14 su Juventus Tv"