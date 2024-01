Cresce l'entusiasmo in casa Juve dopo la vittoria ai quarti della Coppa Italia, che hanno consentito ai bianconeri di accedere alle semifinali, dove ad attenderla ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri. Prima però ci saranno altri match di campionato da disputare e che saranno tutti fondamentali per continuare a tenere testa all'Inter nella lotta scudetto, a partire dalla gara di martedi contro il Sassuolo. Il match contro la squadra di Dionisi andrà in scena alle 20,45 all'Allianz Stadium e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 20:30.