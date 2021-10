Idee in vista. E ora c'è da accelerare. Lasi presenterà in campo già mercoledì: avrà davanti il Sassuolo, per continuare questo mini ciclo che si chiuderà con la Fiorentina, il giorno 6 novembre.A raccontarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui potrebbe rientrare Rabiot, finalmente in campo con i compagni.Intanto, tornerà De Ligt titolare. Ma occhio anche a Rugani, che si candida per un posto tra i due centrali. De Sciglio può rilevare uno tra Danilo e Alex Sandro, mentre Perin potrebbe avere un'occasione tra i pali. Arthur può partire dall'inizio dopo una serie di spezzoni, magari al posto di Locatelli. Sembra più difficile vedere Ramsey dal 1', più semplice potrebbe esserlo per Dybala: non è titolare da un mese, dallo scorso 26 settembre.