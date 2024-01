Dovrebbe essere ancora Kenana completare l'attacco dellanel match di questa sera all'Allianz Stadium contro il. Il talento turco classe 2005, che ha segnato anche nel finale della sfida di Coppa Italia con il Frosinone, avrà dunque un'altra possibilità per mettersi in mostra, affiancando Dusane sostituendo Federico, pronto alla convocazione ma non ancora al top della forma dopo i problemi al ginocchio che lo hanno costretto a guardare i compagni da casa nel corso degli ultimi impegni. Questo quanto filtra dalla Continassa a poche ore dal fischio d'inizio.