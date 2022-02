Dal sito ufficiale della Juve:Il mese di febbraio è cominciato nel migliore dei modi: un successo importante all’Allianz Stadium con le firme di Vlahovic e Zakaria. Ora, però, lasi proietta subito sulle prossime sfide. Giovedì, sempre all’Allianz, arriva il, ostacolo da superare per proseguire il cammino inFrecciarossa ( biglietti per la sfida disponibili qui ).La squadra oggi si è ritrovata alloin mattinata. Scarico per chi è sceso in campo contro il Verona, il resto del gruppo ha svolto una seduta tecnica con esercitazioni sulle combinazioni e lo sviluppo del gioco, per poi proseguire con un’esercitazione tattica e infine partitella.Domani la preparazione, naturalmente, continua. Appuntamento al mattino.