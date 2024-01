Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Juve Max Allegri ha fatto il punto della situazione su quelle che sono le condizioni degli infortunati, con il francese Adrien Rabiot che sembra essere guarito, ma per il quale non c'è ancora certezza sulla sua disponibilità. Ecco perchè, l'allenatore livornese sta valutando diverse soluzioni, come quella di schierare Cambiaso mezzala."Può giocare Cambiaso mezzala anche. Fuori? Sta bene, ha recuperato anche Chiesa che sarà a disposizione. Sarà valore aggiunto, come a Salerno e in altre partite, chi viene in panchina risulterà determinante. Valuterò Rabiot dal 1' Chiesa ci sarà, poi farò valutazioni dietro. Manca Gatti, squalificato come McKennie".