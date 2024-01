KOSTIC VERSO LA RICONFERMA



CAMBIASO INTERNO DI CENTROCAMPO?



ANCHE WEAH SCALPITA

Nella serata di ieri l'Inter ha mandato un altro segnale importante alla, dilagando sul campo del Monza per 5-1 e portandosi momentaneamente ad una distanza di 4 punti dai bianconeri, che giocheranno martedi sera contro il. La squadra di Allegri è chiamata a riscattare la brutta sconfitta della gara di andata e per farlo, potrà fare affidamento su Federico Chiesa , che salvo colpi di scena risulterà nella lista dei convocati. Bisogna capire se partirà dal primo minuto, anche se al momento i favoriti sembrano essere Yildiz e Vlahovic.Partiamo da quello che è uno dei pochi punti fermi di Massimiliano, ovvero:. L'esterno serbo è in una condizione poco brillante rispetto a quella della passata stagione, ma questo non basta per far vacillare i pensieri di Max, chee a puntare su di lui in ogni partita. Fiducia che verrà riproposta quasi sicuramente anche domani sera, ma serve un segnale anche da parte del serbo, altrimenti rischia di uscire dalle gerarchie del mister.Dunque, con Kostic riconfermato il ballottaggio per l'altra fascia sarebbe tra Weah e Cambiaso, ma è proprio qui che potrebbero esserci dei colpi di scena. In queste ultime ore infatti, nella testa di Allegri sta passando l'idea di, al posto di Adrien Rabiot, che anche se dovesse riuscire a rientrare nella lista dei convocati difficilmente riuscirà a partire dal primo minuto. Ad affiancare l'ex giocatore del Bologna dovrebbero esserciin cabina di regia e Fabio, in costante crescita in queste ultime uscite., che verrebbe schierato come esterno destro, pronto a dare una mano sia in fase di spinta che di copertura a tutti i suoi compagni. Il figlio d'arte da quando è rientrato dall'infortunio sembra aver recuperato la condizione al meglio e ora è pronto a prendersi la scena in questa seconda parte di stagione.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta domani dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.