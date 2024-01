Juve, verso il Sassuolo: da Chiesa a Rabiot, il punto dall'infermeria

La Juventus ha svolto il suo compito in, superando nel giro di una settimana Salernitana e Frosinone, qualificandosi in semifinale, dove affronterà la Lazio. Ci sarà tempo però per pensare a queste due sfide; da qui ad aprile tutte le energie mentali e fisiche saranno nuovamente solo sul campionato. A partire dalla partita contro il Sassuolo, in programma martedì 16 gennaio all'Allianz Stadium.Sarà la prima del girone di ritorno e subitoavrà davanti l'unica squadra che è riuscita a battere i bianconeri nel girone di andata, il Sassuolo. Da quel 4-2 è cambiato tutto e oggi si potrebbe dire quasi che ha fatto "bene" alla squadra crollare come successo al. Da domani inizierà a tutti gli effetti la preparazione verso il match. Chi rientrerà e a chi invece dovrà fare a meno Allegri? IN GALLERY LA SITUAZIONE DEGLI INFORTUNATI