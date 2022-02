Qualche rotazione rispetto alla gara contro il Verona ci sarà, ma in campo scenderanno i titolari. Quella contro il Sassuolo, infatti, è una sfida da non sbagliare per la Juve, che vuole staccare il pass per la semifinale di Coppa Italia per poi concentrarsi sulla corsa al quarto posto e sugli ottavi di Champions League.

Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, spiegando come per la gara di giovedì sera Massimiliano Allegri potrà tornare a fare affidamento su Leonardo Bonucci, ai box per infortunio da prima della sosta per le Nazionali, che sarà affiancato da uno tra Daniele Rugani e Matthijs De Ligt, reduce dall'ennesima prova di forza della sua stagione. In difesa potrebbe trovare posto anche Alex Sandro, in ballottaggio con Luca Pellegrini, mentre la porta sarà difesa da Mattia Perin, come di consueto in Coppa Italia.

A centrocampo si rivedrà Manuel Locatelli, out per squalifica contro il Verona, ma non è da escludere anche la riconferma di Denis Zakaria, che sembra poter recuperare dal problema fisico accusato sul finale del suo match d'esordio in bianconero.

Più freschi dopo i viaggi intercontinentali saranno anche Juan Cuadrado e Weston McKennie, con il colombiano che potrebbe dare il cambio a Danilo in difesa oppure a Paulo Dybala nel tridente offensivo, dove è già praticamente certo l'impiego di Dusan Vlahovic: per l'occasione, il centravanti serbo potrebbe anche essere affiancato da Moise Kean o da Federico Bernardeschi, di rientro dopo l'infortunio.