Per la gara di domani contro la Sampdoria che può regalare lo scudetto alla Juventus Maurizio Sarri ritroverà Leonardo Bonucci al centro della difesa. Il capitano (per l'assenza di Chiellini) ha scontato il turno di squalifica e tornerà a fare coppia con Matthisj de Ligt davanti a Szczesny. Davanti si va verso il tridente con Bernardeschi Dybala e Ronaldo; out Douglas Costa, l'allenatore spera di recuperare Higuain per la panchina.