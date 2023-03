"Filip Djuricic ha partecipato a tutte le esercitazioni tecnico-tattiche predisposte da Dejan Stankovic e staff in vista della sfida con i bianconeri. Sempre indisponibili Andrea Conti, Emirhan Ilkhan e Jeison Murillo, impegnati in sessioni differenziate. Terapie e fisioterapia per Emil Audero e Sam Lammers; iter riabilitativo per Ignacio Pussetto." Questo il report dell'allenamento della Sampdoria in vista del match contro la Juventus.