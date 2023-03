Contro la Sampdoria mancheranno in diversi ma Massimiliano Allegri potrà contare, oltre a Paul Pogba, anche su Mattia De Sciglio, che come riporta il Corriere dello Sport ha recuperato dall'infortunio muscolare e potrà scendere in campo contro la Sampdoria. Una risorsa in più magari per far riposare Juan Cuadrado in vista del ritorno di Europa League.