Andrea Pirlo ha già messo la Sampdoria nel mirino. La Juve sfiderà i blucerchiati nella prima giornata di campionato, che segnerà anche l'inizio della nuova carriera da allenatore di Pirlo. Prime indicazioni per il tecnico, che per i prossimi mesi non potrà contare su de Ligt ma ha ritrovato Douglas Costa: "Ancora una mattinata di allenamento per la Juventus - si legge sul sito ufficiale - che prosegue la sua preparazione, a poco più di due settimane dal via della Serie A. Oggi la squadra si è impegnata, dopo l’attivazione e i consueti torelli, su lavoro atletico “a secco”, alternato con esercizi di possesso palla, per concludere con la consueta partitella. Da segnalare che Douglas Costa ha svolto l’intera seduta con il gruppo; gruppo che domani si ritroverà ancora una volta al mattino".