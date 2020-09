La Juve al debutto. Domenica sera sarà già debutto in campionato per Andrea Pirlo: e le ultime di formazioni non aiutano certamente nelle scelte. Non ci sarà De Ligt, non ci sarà Dybala. Fuori anche Alex Sandro. Come giocherà, allora, la Juventus? Il Maestro pensa comunque di confermare il 3-5-2 visto contro il Novara: Szczesny in porta, Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa. Sugli esterni, da una parte potrà esserci Cuadrado, dall'altra Luca Pellegrini. In mezzo, Rabiot sembra l'unico certo di un posto, mentre Bentancur è in vantaggio su Ramsey. Occhio al vero dubbio: McKennie o Arthur? Probabile che Pirlo lo porterà con sé ancora nelle prossime ore. In avanti sarà Kulusevski-Ronaldo.