Verso la Juventus. Dopo una riunione in sala video, la Sampdoria è scesa in azione sul campo 2 del “Gloriano Mugnaini”. Claudio Ranieri e lo staff hanno fatto svolgere alla squadra un riscaldamento atletico e tecnico, a cui hanno fatto seguito tattica e conclusioni a rete. Dopo la prima parte con il gruppo, Albin Ekdal si è allenato singolarmente seguendo una tabella differenziata di tipo aerobico-tecnico. Individuali di scarico per Tommaso Augello, Alex Ferrari e Lorenzo Tonelli. Programma di recupero in palestra per Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, in agenda ancora un mattutino.



AIC. Al termine della seduta l’intera rosa ha partecipato all’incontro tradizionale di inizio stagione con i rappresentanti dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), a nome della quale erano presenti il presidente Umberto Calcagno, il direttore generale Giannantonio Grazioli e il consigliere Davide Biondini.



Da Sampdoria.it