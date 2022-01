A poche ore dal fischio d'inizio della partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra la Juventus e la Sampdoria spunta una statistica particolare che riguarda la competizione e l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri. Come sottolineato da Opta, infatti, il tecnico non ha mai pareggiato in Coppa Italia alla guida della Juventus in 22 partite, vincendo 18 partite e perdendone 4.