"Subito in campo. La Sampdoria si è ritrovata questa mattina a Bogliasco per rimettersi immediatamente al lavoro in vista della trasferta di Torino, dove domenica 26 settembre affronterà la Juventus all'”Allianz Stadium” (ore 12.30).Gruppi. Roberto D’Aversa e lo staff tecnico hanno diviso la squadra in due gruppi: seduta rigenerativa per chi ha accumulato più minuti nelle ultime due gare con Empoli e Napoli, allenamento completo sul campo 1 del “Mugnaini” per gli altri componenti della rosa, sotto lo sguardo del presidente Massimo Ferrero.Rifinitura. Percorso di recupero sul campo infine per Manolo Gabbiadini, in palestra per Valerio Verre e Ronaldo Vieira; individuale atletico per Mohamed Ihattaren. Domani, sabato, al mattino è in programma la seduta di rifinitura, nel primo pomeriggio la partenza per Torino."