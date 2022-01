Colpo di mercato per la difesa della Sampdoria, che martedì sera alle 21.00 affronterà la Juve nell'ottavo di finale di Coppa Italia. Il club blucerchiato ha infatti acquisito in prestito Giangiacomo Magnani del Verona, che sarà a disposizione di Roberto D'Aversa già per l'allenamento di oggi. Il nuovo rinforzo dei genovesi potrebbe quindi fare il suo esordio con la nuova squadra proprio nella sfida all'Allianz Stadium, decisiva per il passaggio del turno nella competizione.