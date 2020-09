Quasi tutti presenti oggi alla Continassa per preparare il debutto di campionato contro la Sampdoria. Dopo la parentesi dedicata alle gare di Nations League sono rientrati anche i nazionali, fatta eccezione per Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski e Adrien Rabiot che hanno una giornata di permesso e torneranno ad allenarsi domani. Il primo ad arrivare per la sessione del pomeriggio in corso in queste ore è stato Paulo Dybala.