La Serie A 2020/21 sta per cominciare, il conto alla rovescia è partito: la Juventus debutterà contro la Sampdoria nella gara che darà il via alla nuova carriera da allenatore di Andrea Pirlo. Ma come si presenterà la squadra di Ranieri alla sfida dello Stadium? Ieri i blucerchiati hanno giocato a Bogliasco la prima amichevole stagione, vincendo 9-1 contro la Primavera: La Gumina, Gabbiadini, Tonelli e Murru sono stati i marcatori del primo tempo; nella ripresa hanno segnato Bonazzoli (2), Quagliarella, Bahlouli e Colley.