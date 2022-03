Approccio sbagliato? Scarsa concentrazione? Difficile dirlo. Certo è che la Sampdoria, avversaria della Juve nel match odierno di campionato, ha subito quattro degli ultimi sette gol in Serie A nel primo quarto d'ora di gioco: in generale i blucerchiati hanno concesso ben 10 reti in questo lasso temporale nella stagione in corso, meno solo di Empoli e Salernitana (entrambe a quota 11). Riuscirà anche la squadra di Allegri ad aprire subito le marcature?