Giornata di riposo oggi per la Juventus di Andrea Pirlo, che ieri ha vinto l'amichevole contro l'Under 23 di Zauli 1-0 grazie al gol di Marko Pjaca. La squadra tornerà ad allenarsi alla Continassa domani pomeriggio, e nel fine settimana verrà organizzata un'amichevole nella quale Pirlo spera di avere a disposizione più giocatori possibili in vista del debutto in campionato contro la Sampdoria tra un paio di settimane. Ieri, oltre ai nazionali, erano assenti anche gli infortunati de Ligt e Bernardeschi e Khedira e Dybala che hanno lavorato a parte.