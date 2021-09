In vista del match di domani all'Allianz Stadium, il sito ufficiale dellapropone un focus su tre uomini-chiave delladi Roberto. Si parte dall'ex Fabio, che potrebbe diventare il settimo giocatore nella storia della Serie A ad andare a segno in almeno 17 stagioni di fila, dopo Altafini (18), Gianni Rivera (20), Roberto Mancini (18), Roberto Baggio (18), Alberto Gilardino (17) e Francesco Totti (23). C'è poi un altro ex, Antonio, che in questo campionato ha partecipato a 30 conclusioni, tra tiri e occasioni create, secondo solo a Lorenzo Insigne (35): solo Marin (16) ha creato più occasioni da gol del blucerchiato (15). Infine Francescoha segnato in tre delle sue cinque partite contro la Juventus in Serie A, e in due di queste ha anche fornito un passaggio vincente.