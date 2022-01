Niente conferenza stampa per Max Allegri alla vigilia della sfida tra Juve e Sampdoria, valida per l'ottavo di finale di Coppa Italia. Come comunicato dallo stesso club bianconero, il tecnico non incontrerà i giornalisti come di consueto ma rilascerà un'intervista esclusiva ai microfoni di Juventus TV, dove presenterà i temi principali della partita in programma martedì sera all'Allianz Stadium. Intanto, questa mattina la squadra è tornata al lavoro ai suoi ordini, sul campo del Training Center: il menu del post gara ha previsto scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri, e campo per il resto del gruppo.