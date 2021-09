""Paulo Dybala ha segnato sette gol contro la Sampdoria e in Serie A ha fatto meglio solamente contro l’Udinese (nove); l’attaccante della Juventus, tuttavia, ha realizzato una sola rete nelle ultime cinque sfide con i blucerchiati – contro la squadra ligure è arrivata anche la sua prima rete nel massimo campionato, nel novembre 2012 con la maglia del Palermo. Giorgio Chiellini ha realizzato quattro gol contro la Sampdoria in Serie A: la squadra blucerchiata è la sua vittima preferita nel massimo campionato. Federico Chiesa ha segnato quattro gol contro la Sampdoria in Serie A, inclusa una doppietta nel febbraio 2020: solamente contro il Bologna (sei) ha fatto meglio. La Sampdoria è una delle sei squadre contro cui Leonardo Bonucci ha trovato due gol in Serie A - ha segnato contro i blucerchiati anche nell'ultima sfida disputata in casa, nel settembre 2020. Juan Cuadrado ha segnato due gol e fornito tre assist contro la Sampdoria in Serie A, ma ha partecipato a una sola rete nelle sei sfide più recenti."