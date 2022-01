Nella Sampdoria ci sono alcuni ex bianconeri, come Dragusin o Quagliarella. Il capitano blucerchiato, da anni, sa come castigare le squadre in cui ha giocato precedentemente ed è il pericolo numero per la Juventus. Ma attenzione al collega di reparto, Francesco Caputo: l'ex Sassuolo, infatti, ha affrontato 6 volte i bianconeri in Serie A, segnando 3 reti e fornendo 2 assist. La Juve è l'unica squadra contro cui non solo ha realizzato un gol, ma anche mandato in rete un compagno.