Claudio Ranieri ha diramato le convocazioni per Juventus-Sampdoria, valida per la prima giornata della Serie A 2020-2021, che si svolgerà domani sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. A cominciare dallo stesso allenatore blucerchiato, sono molti i giocatori con un passato nella Juve. Il portiere Audero, il centrocampista Ekdal, bomber Quagliarella... Ai box per infortunio invece un attaccante che la Vecchia Signora l'ha conosciuta molto da vicino senza però mai giocarci effettivamente: Manolo Gabbiadini.

Nella foto in gallery l'elenco dei 24 convocati di Claudio Ranieri per Juve-Samp