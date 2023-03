La, tramite il proprio sito ufficiale, propone un focus sul momento della, che si trova all'ultimo posto della classifica di Serie A con la Cremonese a 12 punti in 25 partite."La Sampdoria - si legge - ha pareggiato tre delle sue ultime cinque partite di campionato, lo stesso numero di pareggi delle precedenti 24 partite della competizione, ma ha vinto l'ultima volta il 4 gennaio - il primo fine settimana dopo la Coppa del Mondo - contro il Sassuolo. Complessivamente, la Samp ha vinto solo due volte in tutta la stagione e non ha portato a casa 3 punti in nove giornate di campionato. La mancanza di gol è stato il principale ostacolo della squadra blucerchiata, che ha il peggior attacco tra le prime 5 leghe europee, avendo segnato solo 11 gol finora, non riuscendo a trovare la rete nel 64% delle partite disputate in questa stagione di Serie A (16/25)".